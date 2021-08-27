مصاريف الجامعات الحكومية 2021.. رؤسائها يوضحون موقفها

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنه يجري الآن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022، من حيث أعمال الصيانة والتجهيزات واستكمال إنشاءات الكليات، بجانب تنفيذ خطة المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء عملية التطعيمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ومن ناحية أخرى يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف الجامعات الحكومية 2021- 2022، المقرر تطبيقها بدء من العام الدراسي الجديد سواء على الطلاب الجدد أو القدامى، خاصة بعد أن ترددت الفترة الماضية عن زيادة نسبتها عن العام الماضي.

مصاريف الجامعات الحكومية 2021 لن تزيد عن مصروفات 2020

وعن مصاريف الجامعات الحكومية 2021- 2022، ونسب زيادتها وثباتها، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المصروفات للعام الدراسي الجديد لم يتم زيادتها عن العام الماضي لمختلف الكليات والشعب الدراسية والبرامج، مؤكدين أن هناك توجها عاما بشأن عدم الزيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وأنها محكومة بنص القانون والدستور.

رئيس جامعة كفر الشيخ: هناك توجه بتثبيت مصاريف الجامعات الحكومية

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه لن يتم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد عن العام الماضي، وأنها ستبقى مستمرة كما هي.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك توجها عاما بتثبيت مصاريف الجامعات الحكومية 2021 للعام الجامعي المقبل، وأن قيمة المصروفات إلتي سيسددها الطلاب خلال الفترة المقبلة أثناء التقدم بأوراق الكليات ستكون كما كانت في العام الماضي، موضحا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه لن يتم زيادة قيمة المصروفات الدراسية بالكليات للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مؤكدا أنها ستكون مثل العام الماضي، موضحا أنه جرى الاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد، من حيث وضع جميع الخطط التي تحقق السلامة والأمان، لافتا إلى أنه يجرى تنفيذ خطة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن تطعيم أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين والطلاب لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19.