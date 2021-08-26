مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2021: 105 آلاف للطب

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة، على مؤشر البحث جوجل عن مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2021، للتقدم إلى الجامعات (الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلميين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة) للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي سيتم فتح باب التقديم لهم بعد إعلان المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات 2021.

مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2021: 97 ألف لـ«الأسنان»

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2021، على الموقع الرسمي للجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدة أنه سيجري تحصيل المصروفات بالجنيه المصري للطلاب المصريين ولطلاب الشهادات الثانوية العامة 2021 وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2021.

- مجال اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- مجال الدراسات القانونية: 45 ألف جنيه.

** مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

** مجال العلوم الاجتماعية: 43 ألف جنيه.

** مجال السياحة: 40 ألف جنيه.

** مجال الفنون: 49 ألف جنيه.

** مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

** مجال الطب: 105 آلاف جنيه.

** مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

** مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2021 : 69 ألف لـ «الهندسة»

** مجال العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

** مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

** مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

** مجال الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

** مجال هندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

** مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

** مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

** مجال الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه

** مجال العمارة: 69 ألف جنيه.

** مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه.

** مجال الصناعات الغذائية: 43 ألف جنيه.

إجراءات التقديم لتنسيق للجامعات الأهلية 2021

وترصد «الوطن» في السطور التالية إجراءات التنسيق للقبول بالجامعات الأهلية، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021:-

-يتم حساب مجموع اعتباري للطالب يمثل 70 % على مجموع الثانوية العامة أو مايعادلها + 25 %على اختبار المعلومات العامة التحصيلية القطاعية + 5 % على اختبار التفكير النقدي.

- ويمكن أن يكون للطالب أكثر من مجموع اعتباري، طبقا لما سجل فيه من قطاعات.

- تلغى رغبة أي طالب لم يحضر الاختبارات، أو الذي يخالف مجموعه في الثانوية العامة أو ما يعادلها الحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لجميع القطاعات التعليمية للقبول في الجامعات المصرية الأهلية.

- يرتب الطالب طبقا للمجموع الاعتباري، ويتم التنسيق بالأسلوب المتعارف عليه، وتحقق له الرغبة الأولى أو الثانية، أو ....، وحتى يتم ترشيحه على الرغبة المناسبة لمجموعة الاعتباري.

- يتم إرسال بريد إلكتروني للطالب الذي يتم ترشيحه للقبول، ليقوم بتسليم أصول شهاداته ومتطلبات القبول لشؤون الطالب في الجامعة المرشح للقبول بها.

- بعد استنفاد الطلبات أو رغبات الطالب، سيتم ترتيب الطالب طبقا لمجموعه الاعتباري في قائمة انتظار.

-الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول، سيتم إبلاغه برفض ترشيحه في أسرع وقت ممكن.