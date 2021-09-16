إزالة 12 حالة تعديات على الزراعات خلال يوم بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، عن إزالة 12 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرى ومراكز المحافظة، ضمن حملات الموجة الـ18 لإزالة جميع التعديات على الزراعات وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مع التأكيد على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مبان مخالفة دون استثناء، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تنفيذ إزالة 12 حالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط إن حملات اليوم الخميس أسفرت عن تنفيذ إزالة 12 حالة تعديات على الأراضي الزراعية، على مساحة إجمالية تصل إلى 21 فداناً، ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ18 حتى الآن، إلى 111 حالة إزالة، بإجمالي مساحة 9464 متراً مربعاً بناء مخالف، و35 فداناً و12 سهماً من الأراضي الزراعية، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديريات الأمن ومراكز الشرطة في نطاق حملات الإزالة.

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الازالة، وفقاً للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة.

المحافظ يكلف لجنة للمتابعة الميدانية لتنفيذ القرارات

وفى سياق متصل، كلف محافظ أسيوط لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين، ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم، والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية، والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون، وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية، طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد، للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وشدد المحافظ على المتابعة الدورية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول، تنفيذاً لتوجهات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون، وأعلن «سعد» عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، على مدار 24 ساعة.