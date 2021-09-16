فرع جديد للبنك الأهلي على مساحة 562.5 مترا بأرمنت

أعلن العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، غرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن تسليم قطعة أرض بقرية «الرياينة»، تم تخصيصها لبناء فرع جديد للبنك الأهلي المصري، وذلك بحضور عدد من ممثلي المركز.

رئيس مركز أرمنت: إنشاء فرع البنك الأهلي على مساحة 562.5 متراً

وأوضح رئيس مركز أرمنت أن قطعة الأرض التي تم تسليمها إلى إدارة البنك الأهلي المصري، لإنشاء الفرع الجديد عليها، تبلغ مساحتها 562.5 متراً مربعاً، لافتاً إلى إنه تم تسليم قطعة الأرض المخصصة، وكذلك سداد ثمنها بالكامل، بموجب محضر الإستلام في ظل حضور ممثلي البنك الأهلي المصري، وممثلي المكتب الاستشاري والوحدة المحلية لمركز أرمنت، وممثلي مركز معلومات شبكات محافظة الأقصر.

رئيس مركز أرمنت: نبذل ما في وسعنا لخدمة الأهالي

وأضاف رئيس مركز أرمنت، في بيان رسمي لمحافظة الأقصر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، غرب محافظة الأقصر، تبذل كل ما بوسعها من جهود بهدف تقديم جميع الخدمات النوعية للمواطنين وأهالي المركز بالكامل.

تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بهدف توفير خدمه مصرفية متميزة لأهالي مركز أرمنت، على أن يكون مقر البنك في قرية «الرياينة»، بهدف خدمة أهالي القرية والقرى المحيطة، وفي إطار محاولات الدولة لتنفيذ عملية الشمول المالي، تزامناً مع مبادرة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السسيسي، لتطوير قرى الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».