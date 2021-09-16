رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تشجير وتجميل الشوارع والأحياء

واصل العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، أمس الأربعاء، جولاته المستمرة، داخل شوارع وأحياء المدينة؛ إذ تفقد شارع مدرسة الصنايع، وتابع عملية تمشيط الشارع من الباعة الجائلين، بناءً على تعليمات المحافظ بالاهتمام بعملية تطوير الشوارع والميادين الرئيسية، فضلا عن ضرورة القضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية، مع إعادة ضرورة إعادة الانضباط، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة السياحية.

تطوير المحيط الحيوي بطريق المطار

رئيس مدينة الأقصر، تفقد كذلك أعمال تطوير المحيط الحيوي، في طريق المطار، فضلًا عن أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري، ورفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة على طول طريق المطار، ومتابعة أعمال إزالة المخلفات والتشوه البصرية لجميع المظاهر العشوائية؛ إذ رفعت جميع لوحات الإعلانات أعلى أسطح شركات السياحة الكائنة في طريق المطار، بداية من بوابته حتى ميدان النافورة بالمنطقة.

رئيس مدينة الأقصر يتابع زراعة وتجميل وتشجير عدد من الشوارع

كما تابع العميد طارق لطفي جميع أعمال تجميل وزراعة أشجار الزينة والكائنة بميدان النافورة والميادين الأخرى المحيطة بتلك المنطقة.

ورافق «لطفي» في هذه الجولة شعبان طايع، رئيس حي المطار، تزامنًا مع اهتمام محافظة الأقصر بأعمال التجميل والتطوير لجميع الشوارع والميادين الهامة والرئيسية دوريا، بهدف إظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري الرائع، استقبالًا للسياحة والزوار من مختلف المناطق بالعالم.

وأشار رئيس مجلس مدينة الأقصر، إلى استمرار طلاء المنازل حسب الخطة الموضوعة، فضلا عن الواجهات والميادين، لإظهار الشكل الذي يحقق المظهر الحضاري للمدينة.