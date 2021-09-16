فنانون يدعمون شريف منير بعد حريق منزله: «دي عين المسلسل»

حرص قطاع كبير من الفنانين، على دعم الفنان شريف منير، بعد تعرضه لحادث أليم، اليوم الخميس، حيث أعلن عن حريق منزله بسبب «سيجارة».

وكان شريف منير، قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورًا لآثار الحريق، قائلًا: «الحمد لله.. قدّر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق».

وبعث عدد من الفنانين، رسائل دعم لـ شريف منير، منهم الفنانة إسعاد يونس، التي علقت قائلة: «الحمد لله، قدر ولطف، حمد الله على سلامتهم»، فيما قالت الفنانة نجلاء بدر، «قدر الله وما شاء فعل الحمد لله إنكم بخير».

ووجه قطاع كبير من الفنانين، دعوات إلى شريف منير، منهم إدوارد، ومايان السيد، وأحمد جمال، ومي كساب، وروجينا، وهبة مجدي، وعمرو عبد العزيز، وأمينة.

فيما يرى الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن حريق منزل شريف منير، بمثابة حسد، حيث جاء ذلك بعد أيام قليلة من عرض مسلسله الجديد «إجازة مفتوحة»، حيث قال: «قدر ولطف.. دي عين المسلسل».

ودعم جمهور ومُحبي شريف منير، الفنان، حيث قال أحد المتابعين، «الحمد لله تم على خير ونحمد الله على سلامتکم و أحلى تحیات من جنوب إيران إلى الأستاذ».

شريف منير في إجازة مفتوحة مع لقاء الخميسي

ويُعرض لـ شريف منير، حاليًا مسلسل اجتماعي كوميدي يحمل اسم «إجازة مفتوحة»، ينتمي لنوعية مسلسلات الـ40 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي كوميدي، حول رب أسرة يفقد وظيفته ويحاول التعامل مع الأزمات المادية التي تواجهه، بالإضافة إلى صعوبات التعامل مع أبناءه في سن المراهقة.

المسلسل بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، سامي مغاوري، مراد مكرم، دنيا ماهر، ملك قورة، ألفت عمر، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، سيناريو وحوار محمد محمود أبوزيد، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.