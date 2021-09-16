آخرهم شريف منير.. حرائق الصيف تشعل منازل نجوم الفن

حالة من القلق والفزع، يعيشها الوسط الفني، خلال هذا الصيف، بسبب نشوب حرائق كثيرة في منازل بعضهم، وتعرض حياة أقاربهم للخطر، ولكن يبقى أحدثها وأكثرها شرارة، الحريق الذي نشب اليوم بمنزل الفنان شريف منير، وهدد حياة ابنته وزوجته بسبب تواجدهم في المنزل أثناء نشوب الحريق.

حريق بمنزل الفنان شريف منير

وكشف الفنان شريف منير، عن نشوب حريق بإحدى غرف منزله، في ظل تواجده بالخارج لانشغاله بالتصوير، بينما كانت زوجته وابنته موجودتين بالمنزل، وقام بنشر صورة عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليها: «الحمدلله.. قدّر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق».

وتوجه شريف منير، بالشكر لجيرانه قائلا: «الحمدلله قدر الله وماشاء فعل. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من 7 صباحا وده حصل وأنا مش موجود».

7 عربات مطافي لإخماد حريق عمارة ميرفت أمين

ولم يكن شريف منير، هو الفنان الوحيد الذي تعرض منزله للحريق، حيث نجت الفنانة ميرفت أمين من حريق هائل، نشب في العمارة التي تسكن بها بمنطقة المهندسين، في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، ومن خلال مداخله هاتفية في برنامج «آخر النهار»، المعروض على شاشة النهار، قالت: «أنا بخير الحمد لله، هما تخيلوا إن الحريقة عندي أنا في البيت. أنا في الدور الرابع وهي كانت في السادس، بس كانت فظيعة».

وتابعت ميرفت أمين: «الدخان وعربيات المطافي، كان في ييجي 7 عربيات مطافي تحت و3 إسعاف، وكان يوم صعب أوى، وطبعا قطعوا الكهربا والغاز، واستمرت حوالي 4 ساعات».

وفي حديثها عن سبب الحريق قالت الفنانة ميرفت أمين أنها لم تعلم «مش عارفة، بتوع المعمل الجنائي كانوا موجودين بس معرفش. الشقة أعتقد متأجرة»، مضيفة عن سبب بقائها في شقتها القديمة أنها تحب الونس، قائلة: «أنا بحب الونس، بحب أحس الناس حواليا، وطبعا إنت عارف الظروف اللي الواحد مر بيها كانت صعب قوي».

حريق يلتهم منزل الفنان الأردني روحي الصفدي

كما أشار الفنان حسين الخطيب إلى أن حريقا التهم منزل الفنان الأردني روحي الصفدي، قبل شهر تقريبًا، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطمئنا جمهوره عليه «إثر الحريق الذي طال منزل الصديق والنجم الأردني روحي الصفدي فهو بخير وبصحة جيدة ونحن بمعيته الآن والزملاء جهاد سركيس ومالك برماوي ومحمد برية ومحمد حسين الخطيب، للاطمئنان على نجمنا المحبوب الأستاذ روحي الصفدي».

ماس كهربائي يلتهم مقتنيات شقة ابنة أحمد بدير

وصرحت الإعلامية سارة بدير، ابنة الفنان القدير أحمد بدير، عن تعرض منزلها لحريق هائل، نهاية شهر يوليو الماضي، ونجاتها من الموت هي وابنتها، بسبب تواجدها في المنزل أثناء نشوب الحريق، وذلك من آثار التكييف واستخدامه كثيرا.

وقامت بنشر بعض الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها: «الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي في اللحظة المناسبة من حريق كبير في شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين امبارح»، متابعة: «الحمد لله على كل حاجة وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يارب ما دام أنا وبنتي طلعنا بسلام».

وقامت ساره بتحذير جمهورها من التكييفات قائلة: «خلوا بالكم قوي من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتوا مشغلينه وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يارب»، كما اعتذرت عن بشاعة الصور التي قامت بنشرها معلقة: «آسفة على بشاعة الصور بس دي تذكرة ليا عشان دايمًا أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه.. ألف حمد وشكر ليك يارب».