خبير عن تغطية التأمين حادث السيارة قبل الترخيص: «حملها على ونش»

يعاني كثير من قائدي السيارات، خاصة السيارات الجديدة، من مشكلات عدة مع شركات التأمين، عند وقوع الحوادث على السيارات الجديدة، ويتساءل كثير من المستهلكين، عن أحقيتهم من شركات التأمين في تغيطة الحادث.

ومن أبرز تلك المشاكل، وقوع حادث للسيارة الجديدة قبل ترخيصها وتعليق نمر خاصة بها بشكل رسمي، وفي هذا الصدد، قال مصطى الصاوي خبير التأمين على السيارات لـ«الوطن»، إن بعد شراء المواطن وحصوله على وثيقة التأمين، يجب قرائتها جيدا، حتى يعرف حقوقه من شركة التأمين في حالة وقوع حادث.

شركة التأمين غير مسؤولة عن السيارة قبل الترخيص

وأشار إلى أن من أبرز تلك المشاكل التي تواجهها شركات التأمين، هي وقوع حوادث جسيمة على السيارات الجديدة قبل ترخيصها، وإصرار المستهلك على تعويض الشركة له، وأنه ليس له أي حق في تعويض الشركة، في حالة عدم تعليق نمر وترخيص السيارة بشكر رسمي، وتبقي الشركة غير مسؤولة عنها.

الرخص المنتهية لا تعطي المستهلك حق في تغطية التأمين من الشركة

وأضاف «لتأمين المستهلك في تلك الحالة، يجب عليه إما أخذ ألواح تجارية من المعرض بعد شراؤه للسيارة، وحينها تلتزم الشركة بكل التعويضات في حالة وقوع الحادث»، أو عن طريق نقل المستهلك السيارة بـ«الونش» لمحل التراخيص الخاصة به، لتفادي وقوع الحوادث، ونوه على عدم السير بالسيارة بدون لوحات نهائيا.

وأكد الصاوي، أن يكون قائد السيارة حاصل على رخصة قيادة سارية، وأن الرخص المنتهية لا تعطي المستهلك حق في تغطية التامين من الشركة.

وتابع: أن وزارة الداخلية يجب عليها التوسع في إصدار الألواح التجارية، للتيسر على المواطنين قبل تراخيص السيارة، بالإضافة إلى أنها ستدر دخلاً على الدولة، وأنها ستجعل العميل يسير بشكل قانوني لحين الإنتهاء من تراخيص السيارة وتعليق الألواح النهائية.