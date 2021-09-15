أسعار أشهر 6 سيارات في السوق المصري.. «الأوفر برايس» من 3 لـ5 آلاف جنيه

شهد سوق السيارات المحلي بمصر، تنافسا بين العلامات التجارية، الصيني والياباني والإيطالي والكوري، وقال محمود على عضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة الكبري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن جميع الوكلاء الرسمين اعلنوا عن أسعار السيارات الأشهر بالسوق المصري، ووزعوا البيانات الرسمية التي بهذه الأسعار، موضحا أن التجار رفعوا «الأوفر برايس» على 6 سيارات، بدء من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.

يشار إلى أن «الأوفر برايس» هو سعر غير رسمي، يتم فرضه على السيارة، لتجاوز الانتظار في قوائم الحجوزات، ويتم استلام السيارة فور وصولها.. لراغبي اقتناء السيارات الحديثة، وتستعرض «الوطن» أسعار السيارات الأشهر في السوق المصري، وهي: هيونداي، وتيجو، وفيات، ونيسان صني، وفقا لبيانات الأسعار الخاصة بالوكلاء الحصريين لتلك السيارات، وهي كالأتي:

أسعار السيارات بعد رفع «الأوفر برايس»

شيرى تيجو 3 2021 أتوماتيك 1600 CC السعر الرسمي المتداول فى السوق المصري 240,900 جنيه.

هيونداي أكسنت RB 2022 أتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 1600 CC السعر الرسمي المتداول فى السوق السيارات المحلي 247,900 جنيه.

أم جى 5 2022 أتوماتيك / Comfort 1500 CC، السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلي للسيارات 248,000 جنيه.

هيونداي إلنترا اتش دى 2021 أتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 1600 CC السعر المتداول الرسمي فى سوق السيارات المحلي 249,900 جنيه.

فيات تيبو 2020 أتوماتيك / pack1 1600 CC السعر الرسمي المتداول في السوق المحلي 249,900 جنيه.

نيسان صنى 2022 أتوماتيك / Super Saloon 1500 CC السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلي 234,500 جنيه.