قائمة أرخص 7 سيارات «سيدان» موديل 2022 في مصر.. تبدأ بـ120 ألف جنيه

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، طرح الوكلاء المحليون داخل السوق المصري علامات تجارية للسيارات من الطرز المختلفة لـ«الملاكي» موديل العام الجديد 2022.

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارات الملاكي السيدان الأرخص في الفئة السعرية ضمن سيارات العام 2022 الجديدة في مصر.

1- لادا جرانتا موديل 2022

تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات والقيمة السعرية، كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 160 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 180 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 188 ألف جنيه.

2- نيسان صني موديل 2022

تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات والقيمة السعرية، كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 188 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 120 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 223.500 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 234.500 جنيه.

3- شيري أريزو 5 موديل 2022

تتوافر السيارة بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات والقيمة السعرية، كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 180 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 194 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 198 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 212 ألف جنيه.

4- شيفروليه أوبترا موديل 2022

تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات والقيمة السعرية، كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 201.500 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 208 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 217.400 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 223.900 جنيه.

5- بي واي دي F3 موديل 2022

تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات والقيمة السعرية:

- الفئة الأولى بسعر 188 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 208 ألف جنيه.

6- هيونداي أكسنت RB موديل 2022

تتوافر السيارة بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات والقيمة السعرية هي:

- الفئة الأولى بسعر 221.900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 231.900 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 237.900 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 247.900 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 257.900 جنيه.

7- شانجان إيدو موديل 2022

تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات والقيمة السعرية هي:

- الفئة الأولى بسعر 215 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 230 ألف جنيه.