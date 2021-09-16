دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمنطقة آثار الهرم

شهدت منطقة آثار الهرم بمحافظة الجيزة، اليوم الأول في الدورة التدريبية للعاملين بمنطقة الزيارات بـ هضبة أهرامات الجيزة، التي تستمر حتى 19 أكتوبر 2021، وذلك بمبنى خوفو للمؤتمرات، التابع لمحافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الجيزة وأوراسكوم بيراميدز للمشروعات.

دورة تدريبية لرفع الكفاءة

وقال هشام جاد الله، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات: «يهدف البرنامج لرفع كفاءة ومهارات العاملين حاملي التراخيص بمنطقة «الخيالة وأصحاب الجمال والمصورين والبائعين»، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الجيزة ومستشفي برووك الخيري لعلاج الحيوان.

رفع مستوى خدمات الهرم

ويشمل البرنامج التدريبي، مواضيع هامة لرفع مستوى الخدمات بالمنطقة، منها كيفية المحافظة علي منظومة سير العمل والأداء الوظيفي بشكل يليق بهيبة المكان وعظمة مصر وتاريخها العريق والاهتمام بصحة الدواب والعمل علي إظهارها بشكل مشرف.

كما يهدف البرنامج لتنظيم العلاقات بين حاملي التراخيص وممثلي السياح، سواء كانوا مرشدين سيايحين أو شركات سياحية أو سائح بمفرده، والتسويق والمبيعات وخلق وابتكار خدمات سياحية جديدة لجذب الزائر، وضمان ترك انطباع جيد بعد انتهاء رحلته، وأخيرا التأكيد على صحة محتوى الحقائق الأثرية التي يتم سردها ومصداقيتها، مما يؤدي إلى رفع كفاءة العاملين على تقديم الخدمات السياحية المقدمة للزائرين في منطقة أهرامات الجيزة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية طبقا لمعايير الجودة العالمية بشكل يليق بهيبة وعظمة منطقة الأهرامات بالجيزة.

حضور اليوم الأول

وحضر اليوم الأول من الدورة التدريبية، الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، والمتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، والمهندس هشام جاد الله، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، والدكتور أشرف محي، مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، والدكتور حاتم الجوهري، مدير الإدارة البيطرية بمحافظة الجيزة، والدكتور عماد نعوم، نائب مدير عام مستشفى وجمعية بروك.