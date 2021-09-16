«أوبل» تطلق الشاحنة الكهربائية Opel Combo-e Cargo الجديدة

أعلنت شركة «أوبل» الألمانية، عن تواف سيارة Opel Combo-e Cargo الجديدة للطلب، وتوفر الشاحنة المدمجة الكهربائية بالكامل مقاعد تتسع لما يصل إلى أربعة ركاب.

واعتمادًا على ملف القيادة والظروف السائدة، يمكن لشاحنة Combo-e Cargo الجديدة أن تغطي ما يصل إلى 275 كيلومترًا بشحنة واحدة من بطارية الليثيوم أيون بقدرة 50 كيلو وات في الساعة، ويمكن للعملاء «إعادة تعبئة» البطارية إلى 80 في المائة في حوالي 30 دقيقة في محطات الشحن العامة.

شاحنة Combo-e Cargo تتوفر بطولين في الأسواق

واعتمادًا على عرض السوق المحلي، يتوفر Combo-e Cargo بطولين، ويبلغ طول النسخة الأولى من هذا الطراز 4.40 مترًا، ويبلغ طول قاعدة عجلاته 2785 ملم، ويمكنه حمل أشياء يصل طولها إلى 3090 ملم، ويصل حجم حمولتها إلى 3.8 متر مكعب.

ويبلغ طول النسخة الثانية: 4.75 مترًا بقاعدة عجلات تبلغ 2975 ملم وحجم شحن يصل إلى 4.4 متر مكعب، يمكن أن يستوعب أشياء يصل طولها إلى 3440 ملم.

وتوفر Combo-e Cargo حمولات تصل إلى 800 كجم، وقدرة سحب تصل إلى 750 كجم، وهي رائدة في فئتها في فئتها.

الشاحنة يمكنها حمل الأشخاص بمعدل 4 إضافة إلى السائق

واعتمادًا على عرض السوق المحلي، يمكن أن تحمل Combo-e Cargo الأشخاص أيضًا. واستنادًا إلى طراز XL الطويل جدًا، يتسع إصدار شاحنة الطاقم بشكل مريح لما يصل إلى أربعة ركاب بالإضافة إلى السائق، بينما يتم تخزين البضائع أو المعدات بأمان خلف جدار التقسيم (مع رفرف لنقل العناصر الطويلة بشكل خاص).

وبفضل 100 كيلوواط و136 حصان، وعزم دوران 260 نيوتن متر من نظام الدفع الكهربائي، تعتبر Combo-e Cargo مثالية ليس فقط للبيئات الحضرية، ولكن أيضًا خارج المدينة.

واعتمادًا على متغير النموذج، يمكن أن تتسارع الشاحنة من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 11.2 ثانية فقط، بينما تبلغ السرعة القصوى التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا 130 كم/ ساعة، ويعمل نظام الكبح المتجدد المتطور مع إعدادين، يمكن اختيارهما من قبل المستخدم على زيادة الكفاءة.

وتعتبر شاحنة Combo-e Cargo جاهزة لمجموعة متنوعة من البنية التحتية للطاقة وخيارات الشحن، بدءًا من صندوق الحائط إلى الشحن السريع أو حتى كابل للشحن من مقبس توصيل محلي إذا لزم الأمر، وباستخدام محطة شحن عامة بقدرة 100 كيلو وات، يستغرق شحن البطارية 50 كيلو وات في الساعة حتى 80 في المائة حوالي 30 دقيقة فقط.