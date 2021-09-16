فتح 7 مراكز شباب لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في مطروح

أعلن خالد عبد الحميد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، عن فتح 7 مراكز للشباب، في نطاق مراكز ومدن مطروح، أمام المواطنين للتطعيم بلقاح كورونا، ودفعت مديرية الصحة بمطروح بالعديد من الفرق الطبية المتنقلة من الطب الوقائي، لتطعيم المواطنين باللقاح، لمواجهة جائحة كورونا بمراكز الشباب.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وإشراف الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة الجميع، ومواجهة فيروس كورونا، وتيسيرا من محافظ مطروح على أهالي المحافظة لتلقي اللقاح، ونشر فرق التطعيم في أماكن مختلفة، وإتاحة اللقاح أمام جموع المواطنين.

تعرف على مراكز الشباب المتاح بها لقاح كورونا بمطروح

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن المراكز الشباب السبعة، التي جرى فتحها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا وبدأ العمل بها من خلال الفرق المتنقلة، تتضمن مركز شباب مطروح، ومركز شباب مصر بغوط رباح، ومركز شباب الزويدة بمركز ومدينة سيدي براني، ومركز شباب الضبعة، ومركز شباب النجيلة، ومركز شباب السلوم، ومركز شباب الرويسات بالحمام، مشيراً إلى أنه يستمر العمل بهذه المراكز حتى يوم 19 سبتمبر الجاري.

مواعيد العمل بمراكز شباب مطروح لتطعيم لقاح كورونا

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريحات له قبل قليل، إن عمل الفرق الطبية المتنقلة في مراكز الشباب بمراكز ومدن مطروح، المنتشرة من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، ويبدأ العمل بها يومياً لاستقبال المواطنين، وتطعيمهم بلقاح كورونا من الساعة التاسعة صباحاً، للفئة العمرية المستهدفة، للحماية من فيروس كورونا، ‏ولمزيد من الاستفسار، يمكن الاتصال على الخط الساخن الذي خصصته وزارة الصحة على رقم 15335.