لتسهيل الحصول على لقاح كورونا.. أماكن تمركز حملة «معا نطمئن» اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أماكن تمركز حملة «معًا نطمئن» لتسهيل الحصول على لقاح كورونا، بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، لتشجيع المواطنين على التسجيل، وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، أماكن تمركز حملة «معا نطمئن» اليوم، في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، ومواعيدها، وفقا لما حددته وزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

أماكن تمركز حملة «معا نطمئن» اليوم في محافظة القاهرة

ـ عباس العقاد، بمدينة نصر.

ـ ميدان الساعة، بمدينة نصر.

ـ النادي الأهلي، مدينة نصر.

ـ سيتي ستارز، مدينة نصر.

ـ كايرو فيستيفال، التجمع الخامس.

ـ داون تاون، التجمع الخامس.

أماكن تمركز حملة «معا نطمئن» اليوم في محافظة الجيزة

ـ جامعة القاهرة، بالجيزة.

محطة القطار، بالجيزة.

ـ مدخل زايد هايبر 1، بالسادس من أكتوبر.

ميدان فودافون، بالسادس من أكتوبر.

أماكن تمركز حملة «معا نطمئن» اليوم في محافظة الاسكندرية

ـ الهانوفيل.

ـ ميدان الرصافة.

ـ ستانلي.

ـ محطة سيدي جابر.

ـ كارفور.

ـ سان ستيفانو.

مواعيد تمركز حملة «معا نطمئن» اليوم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة «معا نطمئن» تستمر حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، ثم تنتقل لباقي محافظات الجمهورية تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، حيث جرى تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة و6 سيارات مجهزة تجوب المحافظات، وتضم 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة.

وأكد على أن فرق التواصل، جرى تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني، لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.