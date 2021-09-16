هل يمكن تلقي جرعة ثالثة مختلفة من لقاح كورونا لتلبية شروط السفر؟

مع عودة حركة السفر إلى طبيعتها تدريجيا، بدأ الحاصلون على لقاحي «سينوفارم أو سينوفاك»، ويرغبون في السفر للعمل، يحصلون على جرعة ثالثة من لقاحات المسافرين المعتمدة في دول الخارج، مثل «جونسون آند جونسون»، أو جرعتين من لقاح «فايزر أو أسترازينيكا»، حتى يتمكنوا من السفر إلى الخارج.

وفي مطلع سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الصحة والسكان استعدادها لاستقبال شحنات جديدة متنوعة من لقاحات كورونا خلال الشهر الجاري، وخصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من اللقاحات لأغراض السفر، ومنها لقاح «جونسون آند جونسون»، في إطار سعي الدولة المصرية إلى تنويع مصادر لقاحات كورونا في مصر، خاصة للمواطنين المسافرين إلى بعض الدول التي فرضت مجموعة من القيود على دخولها، ومنها لقاحات معينة كلقاحي «جونسون آند جونسون وفايزر».

هل يتأثر الشخص بالحصول على جرعة إضافية من لقاح مختلف؟

الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، بدأت حديثها لـ«الوطن» بقولها، إنه من الممكن مزج لقاحات فيروس كورونا ببعضها، من أجل تعزيز فعالية وكفاءة الجرعة الواحدة للشخص نفسه، ولكن يشترط لذلك أن تكون اللقاحات المقرر دمجها ببعضها البعض مُصنعة بنفس الطريقة والآلية لتعطي نفس النتيجة بفاعلية أكبر.

وتابعت عبد الوهاب، في حديثها لـ«الوطن»، بقولها إن غالبية أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبارة عن جزء من بروتين الفيروس خامل ومُعالج بطريقة معينة للعلاج للوقاية من الفيروس.

وأشارت استشاري البكتيريا والمناعة، إلى أن تلك المقترحات كلها لا تزال قيد الأبحاث والدراسة وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من اللقاحات ومن أجل مواجهة أفضل للموجات المتتالية من الوباء.

كيفية التحويل إلى قائمة المسافرين

وحددت وزارة الصحة والسكان خطوات التحويل إلى قائمة المسافرين للحصول على لقاح «جونسون آند جونسون»، للمسجلين من قبل، حيث يحول المواطن الطلب إلى مراكز المسافرين، عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل المخصص لذلك، واختيار المكان المراد التحويل إليه، وذلك في حالة كان المواطن سجل بياناته سابقًا، على منظومة تلقي لقاح كورونا.