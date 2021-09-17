بورصة الدواجن اليوم الجمعة 17-9-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن في السوق المحلي عند نفس الأسعار منذ الشهر الماضي، بسبب زيادة المعروض، وتبحث الكثيرات من ربات المنزل عن أسعار الدواجن ومشتقاتها، لتحديد الكميات التي يمكنها شراؤها سواء بشكل يومي أو أسبوعي.

ومن منطلق حرص الكثير من المواطنين على شراء الدواجن، يستعرض «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، نقلا عن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وشهدت أسعار الدواجن البلدي استقرارًا عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا، كما سجلت أسعار الدواجن البيضاء هي الأخرى استقرارًا في المزرعة اليوم الجمعة، عند سعر تراوح بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، وذلك وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

واستكمل رئيس الشعبة، أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصلت إلى نحو 41 جنيهًا اليوم الجمعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، لتصل الكرتونة إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

كما أجرت «الوطن» جوله صباح اليوم الجمعة، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، لرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها والتي جاءت على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الخميس، نحو 36 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- كما وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من البط، فوصل اليوم، إلى 37 جنيهًا.

- وشهد سعر الكيلو جرام من الدبابيس استقرارًا اليوم، عند 39.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، إلى نحو 55 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، إلى نحو 29 جنيهًا.

- وأخيرا بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.