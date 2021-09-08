التموين: استثناء سكان المرج والخصوص من قرار «صرف الخبز»

أعلنت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم استثناء مدينتي المرج والخصوص من قرار وقف صرف الخبز، إلا من محافظة إصدار البطاقة التموينية، مشيرة إلى السماح لسكان المنطقتين بالصرف من محافظتي القاهرة أو القليوبية فقط.

سبب الاستثناء: تزايد التزاحم في المرج والخصوص

وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استثناء حي المرج الذي يتبع محافظة القاهرة ومدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، يأتي بسبب تزايد التزاحم السكاني في هذه المدن وكثرة الوافدين بها، قائلة: «معظم سكان المرج أصدروا بطاقاتهم من مكاتب الخصوص والعكس، كما أن العاملين في مدينة الخصوص معظمهم من سكان المرج».

من أين سيتم صرف الخبز لسكان حي المرج والخصوص؟

وأَضافت مصادر وزارة التموين، أنه بناء على الأسباب السابقة، قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح لأصحاب البطاقات التابعة لحي المرج ومدينة الخصوص بصرف الخبز من المخابز الكائنة بالمناطق المتأخمة أو المزدحمة الواقعة بين محافظتي القاهرة والقليوبية فقط، أي أنه سيتم صرف الخبز لسكان حي المرج والخصوص من أي مخبز يقع بين القاهرة والقليوبية.

1 أكتوبر.. موعد فصل صرف الخبز من محافظات القاهرة الكبرى

ونشرت «الوطن» يوم 22 أغسطس الماضي، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية المرتقب تطبيقه بداية من 1 أكتوبر المقبل، والخاص بفصل محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية» عن بعضها في صرف الخبز، حيث سيتمّ صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها بطاقة الرقم القومي للمواطن فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار المرتقب تنفيذه من أول أكتوبر المقبل سيتمّ بناء عليه، إخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» باعتبار كل محافظة من محافظات القاهرة كبرى نطاق جغرافي مستقل، على أن تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة فقط، مع استثناء حي المرج ومدينة الخصوص من القرار.

بدء بث رسائل توعوية عبر بون صرف الخبز

وبداية من 1 سبتمبر المقبل، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة الكروت الذكية «سمارت»، في بث رسائل توعوية للمواطنين عبر «بون صرف الخبز»، حيث تم طباعة على بون الصرف أنه سيتمّ صرف الخبز بداية من 1 أكتوبر المقبل من المحافظة الصادرة منها البطاقة فقط، كرسالة تنويهية للمواطنين.