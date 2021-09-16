صديقة فتاة مول سيتي ستارز تروي الساعات الأخيرة قبل انتحارها: طلبت تقعد لوحدها

قالت نيرة بهاء، صديقة فتاة مول سيتى ستارز التى تدعى «م. م»، إن صديقتها لم تظهر أي علامات تشير للانتحار، وتوصف آخر جلسة جمعتها قبل لحظات من انتحار «م. م» في مول سيتى ستارز بمدينة نصر، بـ«أن صديقتها كانت هادئة وعادية، والجلسة عبارة عن شوية حكاوي وعياط وضحك، زي أي قعدة صحاب عادي» على حد وصفها.

نيرة: صديقتي طلبت مني أن تبقى بمفردها وكانت طبيعية

وأضافت «نيرة»، عبر منشور لها على صفحتها عبر فيس بوك، أن صديقتها طلبت منها تركها بمفردها، وتخصيص بعض الوقت لتجلس مع نفسها، وكانت طبيعية، ولا توجد أي علامات ضجر أو ضيق، مؤكدة أنها لن تترك صديقتها تأذي نفسها بأي شكل إذا لمحت أوصرحت لها بفكرة الانتحار.

وأوضحت نيرة، أن صديقتها لم تظهر أي نية للانتحار أو الأذى بأي شكل، مضيفة أن هناك حرمة للميت، يجب أن تحترم جميع الأسباب، ذكرت في التحقيق للجهات المختصة، مطالبة بعدم تصديق الشائعات حول الروايات الكاذبة عن صديقتها، وأن تناول الإعلام لحادثة مول سيتي ستارز، تدخلا في خصوصيات الموتى، وبعض الأحداث ذكرت عن الفتاة لا تمت لها بصلة، مطالبة الجميع أن يدعو لها بالرحمة.

تفاصيل حادثة فتاة سيتي ستارز بمدينة نصر كاملة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم، فيديو لفتاة ألقت بنفسها من الطابق السادس في مول سيتي ستارز بمدينة نصر والذي لاق انتشارا وتفاعلا كبيرا من قبل المواطنين، والذي تلته مجموعة من التساؤلات التي طرحت وما الذي دفع تلك الفتاة بالانتحار.

وكانت الفتاة، في لقاء مع صديقتها نيرة محمد، وكان يجلسا معا ثم تركتها صديقتها بمفردتها دون وجود أي تلمحيات عن الانتحار، وكانت تشتكي لها بعض المشكلات الأسرية وصعوبات الحياة التي تواجهها مع أهلها.

وجلست الفتاة «م. م» بمفردها، ليس أمامها شيئا سوى الجلوس في المول تارة، والتنزه بين طوابقه المختلفة، حتى وصلت إلى الطابق السادس، لتقترب من السور الزجاجي، وهي تتأمل المكان لمدة 3 دقائق، لتقرر بعد ذلك الاستعانة بكرسي مجاور لها، لتقف عليه، وتعبر السور الزجاجي، وتلقي بنفسها من الطابق السادس.

الإسعاف نقلت الفتاة إلى مستشفى مدينة نصر التخصصي

استطاعت «الوطن»، الحصول على تفاصيل دخول الفتاة إلى المستشفى، والتقرير الطبي الخاص بحالة الفتاة، حيث استقبلتها طوارئ المستشفى فجر اليوم، وهي تعاني من توقف عضلة القلب، وتوقف التنفس، ما استدعى نقلها مباشرة إلى العناية المركزة.