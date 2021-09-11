أسعار شقق مبادرة التمويل العقاري بالمحافظات.. تبدأ بـ164 ألف جنيه

يبحث العديد من المواطنين عن شقق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان مد الفترة المخصصة لشراء كراسات الشروط، الخاصة بشقق التمويل العقاري، وسداد مقدمات جدية الحجز، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى 23 سبتمبر الجاري.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن تفاصيل الشقق المطروحة في مبادرة التمويل العقاري، حيث يتم تسليم الشقق فوريا إلى حاجزيها، وهي عبارة عن غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة بمساحات تتراوح بين 75 و90 متر مربع.

أسعار الشقق المطروحة في مبادرة الرئيس يبدأ سعرها من 164 ألف جنيه

كما نشر صندوق الإسكان الاجتماعي، أماكن الشقق بالمدن المطروحة، لمنخفضي الدخل، وهي الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط.

وذكر بيان صندوق الاسكان الاجتماعي، أن أسعار الشقق المطروحة في مبادرة الرئيس يبدأ سعرها من 164 ألف جنيه، وتصل إلى 310 الف جنيه، وأن جميع الشقق كاملة التشطيب.

خطوات حجز الشقق ضمن مبادرة الرئيس

وصرحت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي للتمويل العقاري، بأنه على جميع المواطنين ضرورة الاطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليا بكراسة الشروط.

وطالبت الحاجزين، بضرورة إتمام الحجز على الموقع الإلكتروني، كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط من حيث التسـجيل، والتقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية ورفع المُستندات المطلوبة، وعدم التعامل وفقا لأي معلومات أخرى غير تلك المُتاحة بالقنوات الرئيسية المُتعامل معها الصندوق، مشيرة إلى أنه على المواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيس من هنا، والصفحة الرسمية على اليوتيوب من هنا، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن أو مديريات الإسكان.