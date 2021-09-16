لو عاوز تشتري شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري.. اعرف الشروط

تستهدف مبادرة التمويل العقاري، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقسة 3%، ونظام سداد يسمح بالتقسيط لمدة 30 عامًا، بدلًا من مبادرة التمويل العقاري السابقة التي كانت تتيح السداد لمدة 20 عامًا فقط، وجاءت مبادرة التمويل العقاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

لذا تعد مبادر التمويل العقاري، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» بشكل مستمر، إذ يبحث عدد كبير من محدودي ومتوسطي الدخل، عن خطوات وشروط الحصول على شقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي رسميًا، خلال شهر يوليو 2021.

قيمة القسط الشهري في مبادرة التمويل العقاري

وتبلغ قيمة القسط الشهري ضمن مبادرة التمويل العقاري للحصول على شقة لمحدودي الدخل فى 2021، تبلغ 1027 جنيهًا، ويحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 5 سنوات من التعاقد عليها.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري.

شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

حدد البنك المركزي، عددًا من الشروط التي يجب توافرها لدى العميل المتقدم للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، منها أن يكون المتقدم للاستفادة مصري الجنسية، وألا يكون سبق التخصيص له أو لأسرته من قبل.

كما يعد شرطا أساسيًا للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون العميل المتقدم استفاد بقرض من مبادرة التمويل العقاري السابقة، وألا يزيد الدخل الشهرى لمحدودي الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه.

ويجرى استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة «الأقارب حتى الدرجة الثانية»، المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يشترط أن تكون الوحدة السكنية المستفيدة من المبادرة كاملة المرافق، كاملة التشطيب، قابلة للتسجيل، وليس عليها أي مخالفات، كما تشترط أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس السكن الموسمي أو السياحي.