جريمة هزت الجيزة.. شاب يذبح والده القعيد: «عاش مع الجثة يومين»

شهدت منطقة أوسيم، شمال محافظة الجيزة، جريمة قتل بشعة، نفذها شاب فى العقد الثالث من عمره، قبل يومين، حيث ذبح والده القعيد بسبب خلافات بينهما، وبمجرد الإبلاغ عن الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، وبقيادة أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، من ضبط المتهم، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

جثة لـ قعيد في أوسيم

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن بداية الواقعة، بورود بلاغا لمركز شرطة أوسيم، أفادت بعثور سيدة على جثة شقيقها 46 سنة «قعيد»، يجلس بصحبة نجله الوحيد بعد وفاة زوجته.

واتهمت نجله، لأنه كان يتعدى عليه بالضرب والتعذيب، بسبب معاتبة الضحية للمتهم على إدمانه للمخدرات.. بمجرد تلقي البلاغ.. انتقل فريق من مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتبين أن الضحية مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، وعلى جسده أثار تعذيب فى مختلف أنحاء جسده، وتبين اختفاء نجله.. المشتبه فيه بارتكاب الواقعة.

الابن العاق ذبح أبوه القعيد

وبالتزامن مع فحص مسرح الجريمة من ضباط المباحث، حضرت النيابة العامة، وأجرت مناظرة لجثمان المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وأصدرت قرارا بضبط وإحضار الابن المشتبه فيه.

وتمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم، وجرى التحفظ عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه تخلص من الضحية بسبب معاتبته له على إدمانه للمخدرات، وأمسك بزجاجة وذبح والده القعيد، وعاش مع جثته يومين.. حتى جرى كشف لغز الجريمة.. وتمت إحالته للنيابة التى باشرت التحقيق وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.