مدحت صالح عن بكائه بسبب أغنية «حقك على عيني»: حسيت بكلم أبويا (فيديو)

تحدث المطرب مدحت صالح، عن قصة مؤثرة بينه وبين أغنية «حقك على عيني» في مسلسل «حضرة المتهم أبي»، قائلا: «كان ورا الأغنية دي قصة بس كئيبة، عيطت كتير في الاستديو ووقفنا كتير وكملتها، حسيت إني رايح أغني أغنية بكلم فيها أبويا وفي نفس الوقت لقيت حاجات كتيرة ملمسة في اللي كاتبه عم أحمد فؤاد نجم وياسر عبد الرحمن».

مدحت صالح: الأغنية خلتني أبكي بشكل متكرر

وأضاف «صالح»، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الخميس، «بكيت بشكل متكرر، بعدين ياسر قالي أقعد واستنى لما الدنيا تبقى لذيذة وجميلة، وبعدين قمت اشتغلت».

نسيوا الصداقة واتكلم السلاح.. مدحت صالح يحكي كارثة تعرض لها في أحد الأفراح

وحكى مدحت صالح، موقفا طريفا تعرض له في أحد الأفراح، قائلا: «اتأخرت مرة على فرح ساعتين، كانوا أصدقائي بس في اليوم دة نسيوا الصداقة والسلاح اتكلم، والمونولوجست فيصل الخورشيد هو اللي شالني في اليوم ده، قعد يغني في أغاني طول الساعتين لحد ما وصلت، بس كان فيه عصبية لدرجة حضنت اللي طلع عليا المسدس وقولتله أنا قدامك أهو وجاي أقولك: أنا آسف وفيه ظروف خارجة عن إرادتي، بس فيه ناس ولاد حلال طلعوا هدوا الأمور وطلعت اشتغلت لحد أذان المغرب عشان أعوض، وبعمل كدة بحب مش بخوف لأنهم أصحابي».