إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

أصيب شاب في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، مساء أمس الخميس، بين عائلتين بقرية الصهاريج التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

إخطار أمني بالمشاجرة.

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقريه الصهاريج دائرة المركز، بجوار المدرسة الإعدادية ووقوع مصاب.

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار بين طرفي المشاجرة.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلة «الهلالية» و«بيت همام»، وسبب المشاجرة غير معلوم.

أسفرت المشاجرة التي استخدم فيها الطرفن الأسلحة النارية، عن إصابة مصطفى غاوى، 25 سنة من بيت همام بطلق نارى.

جرى نقل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعى، وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد المشاجرات المسلحة بمركز منفلوط

وشهد مركزمنفلوط العديد من المشاجرات المسلحة بين العائلات، كان سببها إما خلافات ثأرية أو تجدد خلافات قديمة، ومن بينها عندما لقى شخص مصرعه في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين فى سوق بنى عدى، لتجدد خلافات ثأرية قديمة بقرية العالمية التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

كما وقعت مشاجرة أسفرت عن مصرع شخصين، بينما أصيب اثنان آخران، والتي نشبت بين عائلتين بسبب اصطدام دراجة بخارية بطفل دون إصابته بقرية سكرة في الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.