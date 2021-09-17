«ACEA»: انخفاض مبيعات السيارات في عدد من الدول الأوروبية

فى ظل أزمة الرقائق الإلكترونية التي أدت إلى تدهور كبير فى صناعة السيارات وبالتالي أثرت على مبيعات السيارات في العالم أجمع، انخفضت مبيعات السيارات فى أوروبا لمدة شهرين على التوالى، بحسب ما أعلن اتحاد الصناعة ACEA، مساء الخميس.

وأكد اتحاد الصناعة الأوروبى ACEA، أن أزمة الرقائق الإلكترونية أثرت بشكل كبير على مبيعات السيارات والتي انخفضت فى شهر يوليو الماضى بنسبة 24%، وكذلك فى شهر أغسطس انخفضت بنسبة 18%.

انخفضت مبيعات السيارات فى البرتغال بنسبة كبيرة جدا تخطت الـ35% خلال شهر أغسطس الماضى، حيث سجلت مبيعات 7,971 سيارة، ولكنها سجلت ارتفاعا فى المبيعات على أساس سنوى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، وصلت الى 10% وسجلت مبيعات 101,739 سيارة.

واحتلت دولة ليتوانيا المركز الثانى، وهى دولة صغيرة تقع فى شمال أوروبا، وعدد سكانها يبلغ 2.8 مليون نسمة حسب احصائيات 2019، هذه الدولة الصغيرة سجلت انخفاضا فى مبيعات السيارات بنسبة تخطت الـ30%.

وسجلت ليتوانيا مبيعات 2,371 سيارة فقط خلال شهر أغسطس الماضى، أما على أساس سنوى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، فارتفعت مبيعاتها بنسبة 3% وحققت مبيعات 24,257 سيارة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2020.

وبحسب بيانات ACEA، فإن ألمانيا لها ثالث أكبر نصيب من الانخفاضات خلال شهر أغسطس، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 29% فى أغسطس الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث سجلت مبيعات 47,584 سيارة خلال أغسطس.

ولكن على أساس سنوى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، فارتفعت المبيعات بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث سجلت مبيعات خلال هذه الفترة 588,314 سيارة.

أما إيطاليا، فانخفضت مبيعاتها خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة 27.3%، حيث سجلت مبيعات 64,689 سيارة، ولكن ارتفعت مبيعاتها على أساس سنوى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس بنسبة 31%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث سجلت مبيعات وصلت الى 1,060,182 سيارة خلال تلك الفترة.