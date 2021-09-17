نقل الفنان كريم فهمي للمستشفى (صورة)

تعرض الفنان كريم فهمي لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب دخوله المستشفى أو تفاصيل الازمة الصحية التي تعرض لها.

ونشرت الفنانة ندى أكرم صورة للفنان كريم فهمي من داخل المستشفى، وعلقت «إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة».

كريم فهمي وفيلم ديدو

وسبق وأعلن الفنان كريم فهمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الجزء الثاني من فيلم «ديدو»، حيث نشر صوره تجمعه بالمنتج كريم السبكي وعلق قائلا «قريباً إنتاج الجزء الثاني من فيلم ديدو».

فيلم «ديدو» من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدي المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.