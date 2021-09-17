تفاصيل مرض كريم فهمي ودخوله العناية المركزة.. الرئة السبب

فوجئ جمهور الفنان كريم فهمي بتداول صوره له وهو على سرير أحد المستشفيات، مما أثار قلق جمهور على حالته الصحية، خاصة أن «كريم» وشقيقه «أحمد»، لم يعلنا أي تفاصيل عن حالته، حيث أعلنت خبر مرض «كريم» هي الفنانة ندى أكرم، حين نشرت صورة لـ كريم فهمي على سرير أحد المستشفيات وعلقت «إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة».

وعلمت «الوطن»، من مصدر مقرب للفنان كريم فهمي، أنه أصيب بجلطة في الرئة وتم إجراء الإسعافات اللازمة له، وحاليا تحت الملاحظة، مؤكدا أن الحالة شبه مستقرة ويتواجد حاليا في العناية المركزة.

وأضاف المصدر أن «كريم»، مازال يجري عددا من الفحوصات داخل المستشفى، وقد رجح بعض الأطباء، أن سبب إصابة «كريم»، بجلطة هو مضاعفات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولكن لم يحسم الأمر حتى الآن في تشخيص سبب الجلطات.

يذكر أن الفنان كريم فهمي أصيب منذ عدة أشهر بفيروس كورونا، ولكنه كان «دورا خفيفا» على حد قوله.

كريم فهمي يعلن عن الجزء الثاني من فيلم ديدو

أعلن الفنان كريم فهمي في أغسطس الماضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الجزء الثاني من فيلم «ديدو»، حيث نشر صوره تجمعه بالمنتج كريم السبكي وعلق قائلا «قريباً إنتاج الجزء الثاني من فيلم ديدو».وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم خلال فتره عرضة بدور العرض وتصدر الايرادات.

فيلم «ديدو» من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدي المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والفنتازيا حول مجموعة من الأشخاص يتعرضون لإشعاع يجعلهم في حجم عقلة الإصبع، وتبدأ مفارقات مضحكة ومحاولات للتغلب على المصاعب التي تواجههم.