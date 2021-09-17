آخر ظهور لكريم فهمي قبل إصابته بجلطة في الرئة (صور)

شهدت مدينة أبو ظبي الإماراتية، آخر ظهور للفنان كريم فهمي، قبل دخولة العناية المركزة منذ ساعات، إثر إصابته بجلطة في الرئة، منذ اسبوع حيث تم منحة الإقامة الذهبية.

واحتفل «كريم»، وقتها عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» حيث نشر صورا له في أبو ظبي بصحبة المطرب رامي جمال وعلق قائلا: «جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا».

في سياق آخر نشر المطرب رامي جمال، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام» صور تجمعه بكريم فهمي، وأعلن من خلالها عن مشروع فني قريب بينهما دون الاعلان عن اي تفاصيل

إصابة كريم فهمي بجلطة في الرئة

وكانت أعلنت الفنانة ندى أكرم، عبر خاصية الاستوري على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورة للفنان كريم فهمي من داخل المستشفى، وعلقت «إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة».

وعلمت «الوطن»، من مصدر مقرب للفنان كريم فهمي، أنه أصيب بجلطة في الرئة وتم إجراء الإسعافات اللازمة له، وحاليا تحت الملاحظة، مؤكدا أن الحالة شبه مستقرة ويتواجد حاليا في العناية المركزة.

وأضاف المصدر أن «كريم»، مازال يجري عددا من الفحوصات داخل المستشفى، وقد رجح بعض الأطباء، أن سبب إصابة «كريم»، بجلطة هو مضاعفات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولكن لم يحسم الأمر حتى الآن في تشخيص سبب الجلطات.