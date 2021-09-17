فؤاد عودة: يجب تطعيم الأطفال ضد كورونا.. وأوروبا أنانية

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية، على عدم أهمية منح الحاصلين على اللقاح لجرعة ثالثة، حسبما دعت بعض شركات الأدوية، معتبرًا أن الأولى هو منح الشعوب في الدول الفقيرة الجرعة الأولى من اللقاح، مشددًا على أنه يدعو لذلك منذ شهور.

هناك دول أفريقية لم يتعدى التطعيم فيها 2%

وأوضح «عودة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن هناك دولا أفريقية لم تتعدى نسبة التطعيم فيها 2%، لافتًا أن ايطاليا تجاوزت نسبة التطعيم فيها 75%، مؤكدًا ضرورة توفير اللقاحات لجميع الدول المتواجد فيها الفيروس، حيث يتواجد في 210 دول منهم 50 دولة فقيرة، وصل لها 2% فقط من كمية اللقاحات التي تم إنتاجها.

50 سلالة لفيروس كورونا في العالم

وأحصى عودة 50 سلالة لفيروس كورونا موجودة في العالم، مشيرًا إلى أن الجميع يتخدث بكثرة عن 18 سلالة مؤكدًا أن السلالات نفسها تحتوي على طفرات تجعلها أقوى في الانتشار أو تجعلها أقوى بالنسبة للأعراض.

وأكد «عودة»، أن سلالة ألفا، كانت أسرع من الأصلية التي بدأت في الصين، ثم ظهرت سلالة دلتا التي كانت أسرع من سلالة ألفا، محذرًا من وجود سلالات في المستقبل أسرع بـ50 مرة من سلالة دلتا.

يجب منح اللقاح للأطفال

وشدد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية على أهمية اللقاح، مؤكدًا على ضرورة منح اللقاح للأطفال خاصة مع اقتراب فتح المدارس في هذه الأيام، لافتًا إلى أن هناك أعراضا جانبية للأطفال ممن تلقوا لقاح فايزر، مشيرًا أنها كانت أعراض غير خطيرة وأنهم تم علاجهم من هذه الأعراض التي أثرت على عضلة القلب.

واعتبر «عودة» أن أوروبا أثبتت أنانية كبيرة بسبب طريقة توزيع المصل وعدم دعمها لبرنامج دعم الدول العربية والأفريقية والفقيرة، وتوفير اللقاح لجميع الدول، مشيرًا لوجود الطفرة الجزائرية واللبنانية الموجودة في السلالة دلتا.