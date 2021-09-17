البيت الأبيض تدخّل.. مغنية أمريكية تروي ما حدث لشاب بعد تناول لقاح كورونا

عرض البيت الأبيض على مغنية الراب نيكي ميناج، التواصل مع أطباء إدارة الرئيس جو بايدن، للإجابة على أسئلة حول سلامة وفعالية لقاحات كورونا، حسبما قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين باساكي، أمس الخميس وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، بعد منشور مثير للجدل نشرته مغنية الراب على «تويتر».

وقالت «بساكي»، إن الموظفين «أجروا مكالمة في مرحلة مبكرة جدًا على مستوى الموظفين مع المغنية الأمريكية» وأن البيت الأبيض يتعامل بانتظام مع الأشخاص الذين لديهم منصات عامة كبيرة، مضيفة: «هذا أمر عادي جدًا وهو شئ نقوم به طوال الوقت».

عجز جنسي

وأخبرت «ميناج»، 22.7 مليون متابع لها على «تويتر»، أن اللقاحات تسبب الضعف الجنسي، وشاركت قصة عن صديق لابن عمها أصبح عاجزًا بعد حصوله على اللقاح، مضيفة أنه كان على بعد أسابيع من الزواج، والآن ألغت الفتاة حفل الزفاف.

وقالت «ميناج» في تغريدة حصدت أكثر من 140 ألف إعجاب وما يقرب من 24 ألف إعادة تغريد: «أصبحت خصيتاه منتفختين».

وعندما سئل الدكتور أنتوني فوسي، كبير المستشارين الطبيين لبايدن عن كلامها، قال: «هناك الكثير من المعلومات المضللة، معظمها على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب فضح زيف هذه الأنواع من الادعاءات التي قد تكون بريئة من ناحيتها».

كورونا في أمريكا

وبلغ متوسط ​​عدد حالات الإصابة الجديدة بـكورونا في الولايات المتحدة الآن 150497 حالة يوميًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وحذر الجراح العام الأمريكي الدكتور فيفيك مورثي، من أن المعلومات الصحية الخاطئة تشكل «تهديدًا خطيرًا للصحة العامة»، وفي يوليو ألقى باللوم على المعلومات الخاطئة في تباطؤ وتيرة التطعيمات.

وتم تلقيح ما يزيد قليلاً عن 54٪ من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.