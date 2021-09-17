بسبب لهو الأطفال.. إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أُصيب 7 أشخاص في مشاجرة بالشوم والعصي بدائرة مركز جهينة شمال سوهاج، وانتقلت قوات الشرطة وتمكنت من السيطرة على الجانبين، وتبين أن سبب المشاجرة لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام للعلاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بورود بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية الجزازرة التابعة لقرية جهينة الغربية دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز، وتمت السيطرة على الطرفين.

وتبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة نشبت بين كل من، طرف أول: «وحيد.ا.م»، 37 سنة، جزار، مصاب بجرح قطعي في الذراع الأيسر وقطع بعضلات العضد الأيسر، و«جمال.ا.م»، 34 سنة، جزار، مصاب بجروح قطعية في فروة الرأس والظهر، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام، و«البدري.م.ا»، 62 سنة بالمعاش، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس، و«صفاء.ب.ا»، 55 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمة باليد اليمنى.

وطرف ثان «رضا.ب.م»، 40 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي في فروة الرأس وكدمة بالكتف الأيمن، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام، و«علي.ب.م»، 35 سنة جزار، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و«عمرو.م.ب»، 18 سنة جزار، مصاباً بجرح في الوجه وكدمات متفرقة بالجسم، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.