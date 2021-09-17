الفنان محمد التاجي يكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية

تنتشر شائعات حول مرض الفنان محمد التاجي ما بين الحين والآخر، وقد زاد الأمر بعدما خضع مؤخرا لعملية جراحية بأحد المستشفيات.

وقال التاجي لـ«الوطن»: «أنا بصحة جيدة، بعدما خضعت لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، واستقرت حالتي بنسبة كبيرة، وما ينشر بشأن تدهور حالتي الصحية غير صحيح، ومؤذي لنفسي وأسرتي».

معلومات عن الفنان محمد التاجي

يعتبر جوكر الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية، حيث أنه شارك نجوم الفن بعدد كبيرة من الأعمال الفنية، فقد يصل رصيده إلى ما يقرب من 130 عملاً فنياً، منها مسلسلات مثل: «زيزينيا، جبل الحلال، فلانتينو، الأب الروحي، خفة يد، فوق السحاب، الحصان الأسود، يونس ولد فضة، أريد رجلا، دهشة، الزيني بركات، بوابة الحلواني».

وله رصيد كبير في عالم السينما، منها أفلام «الجزيرة 2، ديل السمكة، فل الفل، عفريت النهار، سواق الهانم، أرض الأحلام، الراقصة والسياسي، آخر الرجال المحترمين».

يأتي ذلك، عندما دخل إلى المجال الفني منذ أواخر السبعينات، وذلك من خلال عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون والمسرح، لكن كانت أغلب مشاركاته تليفزيونية، ومن أهمها: «هو وهي، بوابة الحلواني، لا، الزيني بركات، أبو ضحكة جنان».

أعمال الفنان محمد التاجي

جسد الفنان محمد التاجي دور الأستاذ فهمي، في مسلسل «شقة 6»، وهو رئيس تحرير إحدى الصحف، ولكنه يحصل على رشاوي من أجل كتابة بعض الأخبار الكاذبة، وجاءت معظم مشاهده أمام الفنانة روبي، ورحاب الجمل، وهاني عادل.

وقد شارك الفنان محمد التاجي، في موسم مسلسلات رمضان 2020 بـ3 أعمال درامية منها: «لعبة نيوتن» مع منى زكي ومحمد ممدوح، و«ملوك الجدعنة» مع عمرو سعد ومصطفى شعبان وياسمين رئيس، ومسلسل «لحم غزال» مع غادة عبدالرازق وعمرو عبدالجليل.