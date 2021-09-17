درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. زيادة الرطوبة وتراجع نشاط الرياح

شهدت حالة الطقس في مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة 17 سبتمبر، زيادة طفيفة في درجات الحرارة، ومعدلات الرطوبة مع انخفاض نشاط الرياح، وتراجع التوقعات بهطول أمطار على المدينة الساحلية، حيث عاد الطقس الحار المشمس مرة أخرى بعد طقس رطب وغائم.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 31 درجة مئوية، وعادت نسبة الرطوبة إلى الارتفاع حيث وصلت إلى 56%، وسرعة الرياح إلى 21 كيلو متر في الساعة، مع توقعات باستمرار الطقس المشمس على المدينة الساحلية.

زيادة الرطوبة ونشاط الرياح في الإسكندرية

وعادت درجات الحرارة والرطوبة ونشاط الرياح مع الموجة الحارة، بعد طقس رطب وهطول أمطار على المدينة الساحلية تزامن مع اختفاء أشعة الشمس جزئيا وارتفاع أمواج البحر خلال الأيام السابقة، فيما لم تتأثر حركة الميناء بنشاط الرياح.

محافظة الإسكندرية تستعد لنوات الأمطار

وواصلت محافظة الإسكندرية، التأهب لاستقبال النوات برفع درجة الاستعداد في شوارع المدينة الساحلية مع البدء في مراقبة الطقس ودرجات الحرارة وخرائط الأرصاد، للتعرف على أوقات هطول الأمطار، وعقدت شركة الصرف الصحي العديد من الاجتماعات للتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بالأمر من أجل الاستعداد لمواجهة الأمطار.