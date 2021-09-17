معاون وزير الإسكان: تغطية 98.7% من سكان الجمهورية بمياه الشرب

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن مشروع حياة كريمة يعتبر من أهم المشروعات الموجودة حاليا في مصر، لأنه معني بتطوير حياة المواطن المصري في الريف الذي أهمل لعقود طويلة جدا، على الرغم من أن تعداد سكان أهالي الريف يمثل 58% من تعداد سكان مصر، ولكن الخدمات الأساسية والضرورية مثل الصرف الصحي أهملت لعقود طويلة، مؤكدًا أنه جرى تغطية 98.7% من سكان الجمهورية بمياه الشرب، لكن نسبة من هؤلاء السكان يحصلون على كميات غير كافية لأن المياه تصلهم بمقدار 10 أو 12 ساعة في اليوم، وسيتم تدشين محطات مياه جديدة لتدعيم الخدمة داخل هذه المناطق، كما ستقدم المبادرة مد وتدعيم لأطراف شبكات المياه للكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني.

41% من سكان الريف حصلوا على خدمة الصرف الصحي

وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وآية لطفي، أن عدد السكان الذين حصلوا على خدمة الصرف الصحي في الريف المصري حتى عام 2014% مثّل 12% من سكان الريف المصري، وجرى رفع هذه النسبة إلى 41% في العام الحالي.

مبادرة حياة كريمة ستغير ملامح الريف المصري

وتابع معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أن مبادرة حياة كريمة ستغير ملامح الريف المصري وستحوله من مناطق لا تحصل على الخدمات إلى مناطق متكاملة الخدمات أشبه بالمدن: «المبادرة ستخدم 52 مركزا بعد إضافة مركز نصر النوبة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجهت القيادة السياسية بتنفيذ كل هذه المشروعات عن طريق وزارة الإسكان التي تطور 25 مركزا والهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تطور 27 مركزا».

وأردف: «في الـ25 مركز نسقنا مع وزارة التنمية المحلية لاستلام المحطات اللازمة لتدشين محطات الرفع والمعالجة، بواقع 17 محطة رفع و26 مركز محطة معالجة، وجاري التنسيق مع الوزارة لاستلام هذه المواقع، وبعد الاستلام فإن لدينا استشاري مخصص لكل مركز، من أجل معاينة التصميم والبدء في التنفيذ بعد استلام الأرض».