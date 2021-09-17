ضمن مبادرة «دراجتك صحتك».. افتتاح مسار دراجات مؤمن للشباب شرق القاهرة

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الافتتاح الرسمي لمسار الدراجات المؤمن للشباب بمنطقة شرق القاهرة، اليوم، ضمن المبادرة الرئاسية «دراجتك صحتك» التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة بهدف تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، بما يتناسب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشارك في المبادرة 500 دراجة عادية و50 دراجة نارية للشباب .

المحافظ: الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دومًا على دعم الشباب وتشجيع الرياضة

وأكد محافظ القاهرة، في بيان صحفي، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دومًا على دعم الشباب وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارت التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين من خلال استراتيجية كان نتاجها أن شهدت الرياضة المصرية طفرة كبيرة بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوي وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضي فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات الرياضية من اتحادات وأندية بما يساعدهم على تحقيق النجاح للرياضة المصرية وتقدمها في المحافل الدولية.

ويتم توفير هذا المسار الآمن بشكل ثابت كل يوم جمعة لمدة 4 ساعات ويبلغ طوله 6 كيلو مترات، بداية من تقاطع «محور شينزو آبي»، مع محور الشهيد خلف المنطقة الاستثمارية الحرة حتى تقاطع المحور مع كوبري مصطفي النحاس .