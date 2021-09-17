وزير الأوقاف يرافق وفد سوداني في زيارة لمدينة الحرفيين بالغردقة (صور)

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جولة تفقدية لمدينة الحرفيين بالغردقة، اليوم، رافقه خلالها، محمد إلياس، السفير السوداني، وعدد من الأئمة وواعظات السودان، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر نائبا عن محافظ البحر الأحمر، ومحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن فعاليات تنظمها وزارة الأوقاف المصرية لأئمة وواعظات السودان المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة الغردقة.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الأوقاف والوفد السوداني المرافق له عدد من الزيارات الميدانية، بالإضافة إلى لقاء مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد الميناء ثم زيارة المركز الثقافي للغات بمسجد الميناء.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن مدينة الحرفيين بالغردقة نموذجا للقضاء على العشوائيات، طبقًا لتوجيهات الرئيس، مؤكدا أن مدينة الحرفيين نموذج من النماذج الاستثمارية العملية وواحد من أهم المشروعات التي تقدمها وزارة الأوقاف فهو يخلق فرص عمل ويحافظ على التوازن البيئي حيث أن المدينة خارج كردون الغردقة وتضم خدمات متكاملة من بينها كافتيريا ومطاعم وحديقة أطفال.

الوفد السوداني يزور مساجد «السيدة نفسية والإمام الحسين والأزهر الشريف»

كان الوفد السوداني أجرى عدد من الزيارات الميدانية بالقاهرة شملت مساجد «السيدة نفسية والإمام الحسين والأزهر الشريف»، ومن المقرر حضور الوفد المحاضرات العلمية المتميزة والاشتراك في الزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن.