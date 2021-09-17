الاتصالات: اتفاق تعاون لتقديم ماجستير علوم البيانات من جامعة كوينز الكندية

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، اتفاق تعاون مع جامعة كوينز بكندا بشأن تقديم درجة ماجستير العلوم فى علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، من كلية الحاسبات بالجامعة ضمن مبادرة «بُناة مصر الرقمية» بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بالإضافة إلى تواجد السفير لويس دماس سفير كندا فى القاهرة، ومشاركة السفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا عبر الفيديو كونفرانس.

ماجستير علوم البيانات من جامعة كوينز الكندية

وتهدف مبادرة «بُناة مصر الرقمية»، إلى إعداد كوادر تقنية عالية التخصص من خلال برنامج دراسي متكامل، وهي منحة مجانية، مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للحصول على درجة الماجستير المهني من أكبر الجامعات العالمية، في واحد من خمسة تخصصات وهي: علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمي والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، بالإضافة الى شهادات تدريب معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية.

وتحتل جامعة كوينز، المرتبة الخامسة عالميًا، والأولى فى كندا في التصنيف العالمي للجامعات، التى تعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) داخل وخارج مجتمعها المحلي.

ومنذ نشأتها، تخرج فيها العديد من الشخصيات البارزة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وقادة الأعمال، بما فى ذلك الحائزون على جائزة نوبل.

ماجستير علوم البيانات من جامعة كوينز الكندية

ويهدف التعاون المشترك إلى صقل مهارات الخريجين في مجال الذكاء الاصطناعي، والحصول على ماجستير علوم البيانات من جامعة كوينز الكندية، مع خلق بيئة تعزز الإبداع والابتكار، وذلك من خلال التطبيق على أدوات علوم البيانات الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى والتعلم الآلى لحل المشكلات التى تواجه العالم، ويقدم البرنامج الأكاديمى عبر الإنترنت على مدار عام مقسم على ثلاثة فصول دراسية، وتغطى المقررات 26 ساعة دراسية معتمدة.

تدريس برنامج الماجستير بجامعة كوينز

ويدرس برنامج الماجستير أساتذة متخصصون من أعضاء هيئة التدريس من جامعة كوينز وبمشاركة أساتذة مصريين، وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاتفاقية، تعد إضافة جديدة لسلسلة من الشراكات التى عقدتها مبادرة بُناة مصر الرقمية مع جامعات كبرى ذات تصنيف عالمي.