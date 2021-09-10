وزير الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية ستستوعب 10 آلاف طالب

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية ستبلغ سعتها القصوى بعد عدة سنوات نحو 10 آلاف طالب في كلياتها الأربع، حيث تستهدف إحداث نقلة نوعية في كوادر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن هذه الجامعة هي الأولى من نوعها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

نستهدف إعداد جيل جديد على أعلى مستوى من التخصص في روافد الاتصالات

وأضاف طلعت خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة DMC: «نستهدف إعداد جيل جديد على أعلى مستوى من التخصص في روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين المصري والعالمي، وبعد التخرج تكون كل السبل متاحة أمام الطالب فقد يعمل في كبريات الشركات العالمية المرموقة المتاحة في مصر، حيث يخضع الطالب لتدريبات عملية في فترة الدراسة».

مقر الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الجامعة توجد في مقر مدينة المعرفة: «الجامعة توجد في مقر مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعتبر هذه المدينة مجتمعا معلوماتيا متكاملا، فيها معامل بحث وتطوير تابعة للوزارة، حتى يتفاعل الطالب مع عناصر المجتمع المعلوماتي أثناء دراسته وبالتالي يكتسب خبرات كبيرة وتزيد فرص التحاقه بمعامل البحث والتطوير، ووارد جدا أن يصبح جزء من خريجي الجامعة من كوادر وزارتنا، فهناك احتياج كبير لمتخصصين على أعلى مستوى في أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة».