القابضة للمياه: تنفيذ التحول الرقمى لإدارات التدريب بالشركات التابعة

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطوير أنظمة وآليات العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة بالشركة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية فى التحول الرقمى، مشيرا إلي تنظيم الشركة ورشة عمل عن آليات تنفيذ التحول الرقمى لإدارات التدريب بالشركات التابعة، بالتعاون بين إدارتى تكنولوجيا المعلومات والتدريب.

ورشة عمل بمركز تدريب مياه الإسكندرية

وافتتح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندريه، ورشة العمل التى استضافتها مركز تدريب مياه الإسكندرية، بحضور المهندس أحمد شوقى، مدير إدارة متابعة الشركات لتكنولوجيا المعلومات، وياسر حسنى، مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة.

تطوير الأداء المؤسسى ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال المهندس أحمد جابر في بيان، صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الجمعة، إن التكنولوجيا الرقمية أحد آليات تطوير الأداء المؤسسى والذى ينعكس على جودة الخدمات التى تقدمها الشركة للمواطنين.

البدء في تنفيذ أعمال الشبكات الشهر الجارى

وأكد رئيس شركة مياه الإسكندرية، أنه تم مراجعة الرفع المساحي والمقايسات، الخاصة بمشروعات مد وتدعيم واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقري «بهيج والغربانيات وبرج العرب القديم»، بمركز برج العرب، وسيتم البدء في تنفيذ أعمال الشبكات خلال الشهر الجارى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصرى.

الانتهاء من صب القواعد لغرف الأمن والتشغيل

وأوضح جابر، أنه جارى إنشاء رافع جديد «ك38 ساحلي»، علي مساحة 1180 متر مربع، عبارة عن خزان 2000مترمكعب وعنبر طلمبات لتغذية قرية أبوصير التابعة لمركز برج العرب، واستكمال الأعمال الخرسانية لحوائط الخزان، وجاري الانتهاء من تنفيذ عنبر الطلمبات، كما تم الانتهاء من صب القواعد لغرف الأمن والتشغيل.

وتابع: «أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد مواسير بلاستيك أقطار «4 و6»، بطول حوالي 1.1 كيلومتر بمنطقة أبو سليمان بشرق الاسكندرية، بإجمالى تكلفة 950 ألف جنيه، والانتهاء مـن أعـمال ترحيل خطـوط المواسير قطر 6 المتعارضة مع أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمنطقـة العصافرة والفضالي، مسافة حوالي 200 متـر بتكلفـة تقديرية عشرة آلاف جنيه».