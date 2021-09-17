«لسه فيه فرصة».. مد باب حجز وحدات «سكن لكل المصريين» أسبوع

أيام قليلة ويغلق باب حجز وحدات «سكن لكل المصريين»، وسيكون آخر موعد لشراء كراسات «سكن لكل المصريين»، من مكاتب الهيئة القومية للبريد، يوم 23 سبتمبر الجاري، بعد أن قررت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة الحجز أسبوعا إضافيا.

كراسات الشروط متاحة في كافة مكاتب البريد المصري

وقال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للبريد، إن كراسات الشروط متاحة في كافة مكاتب البريد المصري، وأن هناك إقبالا ملحوظا على شراء كراسات الشروط من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن البريد المصري يمتلك ما يقرب من 4 آلاف مكتب تغطي كافة أنحاء الجمهورية، وتقدم كافة الخدمات الحكومية بما فيها كراسات وحدات الإسكان الاجتماعي وأيضا سكن لكل المصريين.

آخر فرصة يوم 23 سبتمبر الجاري

وأضاف المصدر، أنه بإمكان المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري التي تم طرحها من قبل البنك المركزي المصري بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، التوجه لأقرب مكتب بريد وشراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز وملء البيانات عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري حتى يوم 23 سبتمبر الجاري.

وخصص البنك المركزي مبلغ 100 مليار جنيه بفائدة 3% متناقصة لمبادرة التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف توفير سكن كريم لكل المصريين، وبحسب ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن مقدم الحجز لمحدودي الدخل 10%، ويتراوح بين 15 إلى 20% لمتوسطي الدخل حسب سعر الشقة، إذا كانت أقل من مليون و100 ألف يكون المقدم 15%، ولو أعلى من ذلك وأقل من مليون و400 ألف يكون المقدم 20%.

شروط المبادرة

واشترطت المبادرة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يتجاوز دخله الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة لمحدودي الدخل، أما متوسطي الدخل من لا يزيد دخله الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج.