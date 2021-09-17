القوى العاملة: استخراج 699 شهادة قياس مهارة وتعيين 437 شابا بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 26 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 12 عاملا غير منتظم، و30 ألفا و962 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا، فضلاً عن تسجيل 115 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 437 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 2166 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 699 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

فحص شكاوى عمالية

وقال علي أبو الحسن، مدير المديرية بالفيوم، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، إن المديرية تلقت 27 شكوى عمالية، تم تسويتها بالكامل.

وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 100 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضرا للمنشآت المخالفة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتابع أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالتفتيش على 252 منشأة ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، فضلاً عن عقد ندوة توعية عمالية.