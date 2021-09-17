البابا تواضروس يكرم أوائل الكليات في الإسكندرية الأحد المقبل

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، عن تكريم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متفوقي المدينة، يوم الأحد المقبل، وذلك في عادة سنوية اعتاد عليها بابا الأقباط منذ عدة سنوات.

رابط إلكتروني للتسجيل في تكريم البابا تواضروس لمتفوقي الإسكندرية

وأوضحت بطريركية الأقباط الأرثوذكس، في بيان اليوم، أنهم قد أطلقوا رابط تسجيل تكريم البابا تواضروس الثاني للمتفوقين، الذي من خلال يتم ملء البيانات الموضحة كاملة وبشكل صحيح، من أجل اختيار المتفوقين الذين سيتم تكريمهم.

وأكدت البطريركية، أنه قد تم اختيار المتفوقين بشكل إلكتروني وفقا للأوراق المقدمة دون أي تدخل العنصر البشري، ما يضفي شفافية على عمليات التكريم، لافتة إلى توجيه رابط التسجيل للخريجين عبر خدمة الشباب في كل كنيسة من كنائس الإسكندرية.

فئات المتفوقين التي سيتم تكريمها من البابا تواضروس في الإسكندرية

- أوائل الثانوية العامة

- أوائل لشهادات الاجنبية الموازية للثانوية العامة ( IG- American )

- أوائل الشهادة الاعدادية الحاصلين علي 100% فقط

- أوائل الدبلومات الفنية و الزراعية و الصناعية

- أوائل الجامعات العامة و الخاصة و المعاهد العليا بترتيب علي الدفعات و حاصلين علي امتياز مع مرتبة الشرف

الحاصلين علي شهادات عليا دكتوراة ماجستير بتقدير امتياز

شروط من سيتم تكريمهم بيد البابا تواضروس في الإسكندرية

- آخر موعد لتسجيل البيانات يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، ولن يتم استقبال أي بيانات ترد بعد هذا الوقت.

- سيتم الاتصال تليفونيا بكل من سيتم تكريمهم بصورة شخصية على رقم التليفون الشخصى.

- كل من سيتم تكريمه في اللقاء سيأخذ دعوتي حضور لعدد اثنين مرافقين ودعوة شخصية له.

- لن يتم السماح بحضور اللقاء لأي شخص بدون دعوة شخصية بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

- بسبب الإجراءات الاحترازية برجاء الحضور بغطاء وجه طبي mask وكحول أو مُعقم لليدين.

- اتباع لجنة النظام للجلوس في المقاعد المخصصة لكل فرد.

- حضور الشخص الذي سيتم تكريمة بمكتب الأمانة العامة للشباب بالإسكندرية في اليوم الذي سيتم تحديدة تليفونيا.

- الحضور في يوم اللقاء قبل الساعة الرابعة مساء.

- للاستفسار والاستعلام الاتصال على 01205050049.

- لن يتم الالتفات لأي استمارة بيانات لم يتم التواصل مع أصحابها.