بسبب كورونا.. قرارات جديدة بشأن القداس الإلهي في كنائس الإسكندرية

تشهد كنائس الإسكندرية قرارات جديدة فيما يخص إقامة القداسات الإلهية، وطريقة حضور القداس الإلهي بالتزامن مع الموجة الرابعة لكورونا، حيث تقرر تكثيف أعداد القداسات الإلهية في عدد من كنائس مدينة الإسكندرية على رأسها الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل، في وقت من المفترض فيه إقامة القداسات في 3 أيام فقط على مدار الأسبوع.

تكثيف القداسات الإلهية على مدار الأسبوع مع الموجة الرابعة لكورونا

وقال مصدر كنسي، إنه في الوقت الجاري تعتاد الكنائس على إقامة القداسات أيام الأحد والأربعاء والجمعة فقط، بينما تقام قداسات في أيام أخرى لذكرى الأربعين أو السنوية، إلا أنه بسبب رغبة المواطنين حضور القداس الإلهي فقد كثفت أعداد القداسات على مدار أيام الأسبوع لاستيعاب أكبر عدد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الموجة الرابعة لكورونا.

طريقتان لحضور القداس الإلهي مع الموجة الرابعة لكورونا

واضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، أعلنت إقامة قداسات إلهية بدون حجز إلا أنه يتم باسبقية الحضور حيث يشهد كل قداس عدد محدد وفقاً لإجراءت التباعد الاجتماعي مع الحفاظ على إقامة قداسات الأحد والأربعاء والجمعة بنظام الحجز المسبق، حيث أنها قداسات تشهد إقبالاً كبيراً لكونها القداسات الأساسية.

هل يتم غلق الكنائس مع الموجة الرابعة لكورونا؟

وأكد المصدر أنه حتى الآن لا يوجد نية لدى أساقفة الإسكندرية لغلق الكنائس مجدداً، إلا أنه يتم الاجتماع كل فترة وأخرى من أجل تقييم الوضع الصحي في المحافظة واتخاذ قرارات جديدة تناسب تلك المرحلة وذلك وفقا للأرقام التي تعلنها وزارة الصحة المصرية بشان الموجة الرابعة لكورونا والوضع الوبائي.

جدول القداس الإلهي في المرقسية بالإسكندرية مع الموجة الرابعة لكورونا

وتنشر «الوطن» جدول القداس الإلهي في المرقسية بالإسكندرية مع الموجة الرابعة لكورونا، والذي أظهر وجود قداسات بأسبقية الحضور وأخرى بالحجز المسبق.