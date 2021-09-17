ضبط مدير مالي بأحد نوادي الإسكندرية بتهمة الاختلاس والتربح

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام المدير المالي والإداري بأحد النوادي الرياضية بمحافظة الإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، باستغلال موقعه الوظيفي بالنادى والتعاقد مع أحد البنوك بمنح البنك ميزات إعلانية بقيمة تعاقدية بأقل من قيمتها السوقية، وإتمام التعاقد بالأمر المباشر دون الحصول على الموافقات من الجهة الإدارية المختصة، وعدم طرحه للمزايدة بالمخالفة للقانون الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بالمال العام، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.