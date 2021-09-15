السبت.. «الداخلية» تبدأ في تطبيق عقوبة الملصق الإلكتروني

تُهيب وزارة الداخلية مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى، إذ يجرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، اعتبارًا من 18/9/2021.

تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية.

عقوبات عدم تركيب الملصق

وأكد اللواء أحمد عاصم، الخبير المروري، في تصريحات لجريدة «الوطن»، أنّ عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، الغرامة المالية بحد أدنى 300 جنيه وتصل إلى حد أقصى 1500 جنيه، والحبس مدة 6 أشهر، أو يعاقب بإحدى العقوبتين.

وأشار «عاصم» إلى أن دفع الحد الأدنى، أو الأقصى من الغرامة يكون بناءً على قرار تتخذه لجان قانونية، ويتم تحديده في ضوء معرفة مستوى الدخول ومتوسط مستوى الدخول، وحال التصالح الفوري يدفع المواطن النصف.