شاكر: توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.. والشبكة تكفي الاحتياجات الداخلية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في أكثر من موقف أن الكهرباء وتوفير التيار مسألة أمن قومي، وطبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، يجري العمل على توفير الكهرباء بطاقة عالية، وبالقدرات اللازمة من أجل تلبية كافة الاحتياجات سواء توفير التيار للوحدات السكانية أو الصناعية أو الزراعية.

توفير 2000 ميجاوات لـ2.2 مليون فدان بمنطقة الدلتا الجديدة

وأضاف «شاكر»، خلال حواره مع مراسل برنامج «الآن»، الذي يُعرض على قناة «Extra news»، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل الآن في مشروعات كبيرة زراعية بمنطقة الدلتا الجديدة، بمساحة 2.2 مليون فدان، إذ تحتاج هذه المنطقة لـ2000 ميجاوات، مشددًا أن هذا الأمر يُعني أن هناك طلبا كبيرا على توفير الطاقة الكهربائية المستقرة من أجل إنجاز تلك المشروعات.

إنشاء خط ربط كهربائي مع السعودية بسعة 2000 ميجاوات

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الماضية، أسهمت بشكل كبير في توفير قدرات بالشبكة الكهربائية، تكفي لكافة الاحتياجات الداخلية، بل وأيضًا التصدير للخارج، موضحًا أن هناك مشروعات ربط كهربائي بين مصر والأردن، ومصر وليبيا، ومصر والسودان، ويجري حاليًا توقيع اتفاقية لإنشاء خط ربط كهربائي بين مصر والسعودية بسعة 2000 ميجاوات.