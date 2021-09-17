مي كساب تدعو لـ كريم فهمي: «يارب اشفيه ورجعه لمراته وأهله»

طالبت الفنانة مي كساب، بالدعاء للفنان كريم فهمي، بعد تعرضه أمس لوعكة صحية، دخل إثرها أحد المستشفيات.

وكتبت مي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، « يارب إشفي كريم فهمي، ورجعه لمراته وأهله وأولاده، وكل اللي بيحبوه بألف سلامة».

كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية شديدة

وكان الفنان كريم فهمي، تعرض لوعكة صحية مفاجئة أمس، وانتشرت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو على فراش المرض، حيث انه أصيُب بجلطة في الرئة، وتم نقله إلى المستشفى على الفور، من أجل إجراء الإسعافات اللازمة له.

تطورات الحالة الصحية لكريم فهمي

وكشف مصدر لـ«الوطن»، أن حالة كريم فهمي حالياً مستقرة، ويخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة، داخل العناية المركزة، حيث أنها يحتاج إلى نسبة كبيرة من الأكسجين.

وأصيب كريم فهمي منذ فترة بفيروس كورونا، لكنه خضع للعلاج المنزلي، وفقاً لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، حتي أعلن شفائها تماماً، وعودته لمزاولة نشاطه الفني من جديد .

كريم فهمي يحصل على الإقامة الذهبية

وحصل الفنان كريم فهمى على الإقامة الذهبية، ونشر صورا له بصحبة المطرب رامي جمال من أبو ظبى وعلق قائلا: «جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا».

أخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم «ديدو»

أخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم «ديدو»، وشاركه البطولة كلا من بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدي المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والفنتازيا حول مجموعة من الأشخاص يتعرضون لإشعاع يجعلهم في حجم عقلة الإصبع، وتبدأ مفارقات مضحكة ومحاولات للتغلب على المصاعب التي تواجههم.