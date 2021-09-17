ضبط شخص سرق بطاقة «ATM» من مواطن بالقاهرة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بأحد المواطنين، واستخدامها في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بالقاهرة، يفيد باكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بحسابه البنكي، واستخدامها من قبل شخص مجهول في إجراء عمليات سحب نقدي على ماكينات الصراف الآلي، والاستيلاء بموجبها على مبالغ مالية من حسابه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، إذ قام المذكور باستغلال طبيعة عمله بإحدى شركات نقل الأثاث والتي تعاقدت مع المجني عليه لفك ونقل أثاث سكنه، وتمكن من سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به ورقمها السري، واستخدامها في عمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الآلي المختلفة بنطاق محافظة القاهرة دون علم الشاكي، والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه، وعقب ذلك قام بالتخلص من بطاقة الدفع الإلكتروني وشراء مشغولات ذهبية والاحتفاظ بباقي المبلغ في منزله.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بمسكنه، وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي ومشغولات ذهبية وفاتورة شراء مشغولات ذهبية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.