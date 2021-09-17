الأعلى في تاريخها.. 30 مليون دولار تكلفة بحث إسرائيل عن أسرى جلبوع

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، عن تكلفة عمليات البحث عن الأسرى الفلسطنيين الستة، الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي، التي بلغت 30 مليون دولار أمريكي، في وقت لا يزال هناك أسيرين لا يزالان طليقين.

ومع العلم بنبأ فرار الأسرى الستة وأشهرهم زكريا الزبيدي، دفعت إسرائيل بآلاف من القوات من الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة وقصاصي الأثر، فضلا عن أنها استخدمت طائرات مروحية ومسيرات، ووسائل تكنولوجيا متطورة في عمليات البحث عن الأسرى الذين أتت عمليتهم لتشكل اختراقا أمنيا تاريخيا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات البحث عن الأسرى لليوم الـ 13

ووفق ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث عشر على التوالي، عمليات البحث والتقصي وراء أسيرين فلسطينيين اثنين ما زالا طليقين، وذلك بعد أن تمكن من اعتقال 4 أسرى من بين الستة الفارين والذين حفروا نفق استطعاوا من خلاله االعبورإلى خارج السجن.

وتباينت روايات بعض الأسرى الذين تم القبض عليهم بشأن أسباب سقوطهم بيد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد الفرار من السجن.

مصادر أمنية إسرائيلية ترجح وصول أحد الأسيرين إلى جنين

ورجحت مصادر أمنية إسرائيلية بأن يكون أحد الأسرين الفارين نجح في الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا مدينة جنين. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إلى أن عملية البحث عن الأسيرين اللذين ما زالا طليقين تكلف إسرائيل يوميا بين 3 إلى 6 ملايين دولار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان» عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن «تكلفة عملية البحث هي الأعلى في تاريخ إسرائيل».

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت قبل نحو أسبوع اعتقال 4 من 6 أسرى كانوا هربوا من سجن جلبوع الشديد التحصين عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية وصفت بـ«الأسطورية».