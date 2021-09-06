متابعون لـ دينا الشربيني بعد حفلها مع روبي: «باي باي لـ عمرو دياب»

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها مع روبي، في إحدى حفلات الساحل الشمالي، وصعودها على المسرح ومشاركتها تقديم إحدى الأغاني، ليعتقد البعض أنّ الفنان عمرو دياب هو المقصود من وراء ذلك.

وشاركت دينا الشربيني، روبي، غناء «قلبي بلاستيك»، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها دينا على المسرح وتُقدم وصلة من الغناء بمُشاركة مطرب آخر، إذ قالت فور صعودها أعلى «الاستيدج»: «لا صوتي وحش مش هقدر أغني»، إلا أنها تراجعت عن قرارها بعد تحايل روبي.

وتراقصت دينا الشربيني على أغنية «قلبي بلاستيك»، والتي تقول كلماتها: «مش هحب تاني أيوة تاني، قلبي بلاستيك، أصلوا أناني أه أذاني وطلع فستك، خد فرحتي وحناني ودنيتي راح حب صاحبتي وطلع فستك، آه منك صنف خاين وبتاع حركات، كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات»، ليُشير قطاع كبير من الجمهور إلى قصة الحب التي جمعتها مع عمرو دياب قبل شهور.

ومازحت إحدى المتابعات دينا الشربيني، بقولها: «تقصدي إيه يا دينا؟ إن عمرو دياب خاين وبتاع حركات؟ لا مسمحلكيش»، فيما قالت أخرى: «مقصودة لعمرو دياب طبعا».

وقالت إحدى المتابعات عن دينا الشربيني: «عمرو دياب دلوقتي.. على الله حكايتكم»، فيما أضاف آخر: «عمرو دياب: عادي أهي خلصت زي ما كل حكاية بتخلص».