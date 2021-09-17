الأعلى للآثار: هرم زوسر قائد الثورة الهندسية الحجرية

قال الدكتور محمد صعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هرم زوسر يعتبر من أهم الأبنية الحجرية التي عرفتها البشرية، إذ يعرف بقائد الثورة الهندسية الحجرية للعمارة الجنازية في مصر القديمة، كونه أول بناء حجري متكامل في الدولة القديمة.

وأضاف خلال له حوار عبر التليفزيون المصري، أنه في عام 2006، جرى تشكيل لجنة مهمة من كبار العلماء المختصين بالآثار المصرية وكان على رأسهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور زاهي حواس، ومتخصصين الأهرامات المصريين، استطاعوا أن يوثقوا الوضع الراهن للهرم المدرج.

وتابع أن هرم زوسر، يعتبر أول بناء حجري متكامل والمجموعة الهرمية لا تحتوي على الهرم فقط، لكنها تتضمن بعض العناصر المهمة جدًا مثل المقبرة الجنوبية.

مقبرة زوسر والهرم.. اهتمام كبير لدى الحكومة

وأشار، إلى أن مقبرة زوسر الجنوبية تأتي في المركز الثاني على مستوى الاهتمام بعد الهرم، مفسرًا ذلك بأنها تعد القبر الرمزي الخاص بالملك زوسر، موضحًا أنه جرى استخدام العلوم المختلفة وبخاصة الليزر سكان الذي يوثق كل حجر في مكانه، كما توجد مجموعة من المتخصصين في التشققات والتصدعات شكلوا لجنة من أجل فحص حالة المقبرة الجنوبية وكذلك الهرم.

استكمال العمل مرة أخرى

وأردف، أنه جرى استكمال العمل مرة آخرى في عام 2015 حتي تم إنجاز الأعمال على أفضل وجه، وجرى رفع 16 كتلة من الجرانيت يزن 120 طن بعمق 31 متر، لترميمهم وعودتهم مرة أخرى.